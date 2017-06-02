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Наталья Водянова: Благодаря «Зеленому марафону» мы собрали 50 миллионов рублей

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российская модель и основатель благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова поделилась впечатлениями от организации «Зеленого марафона».

- Мы испытали необыкновенные эмоции от «Зеленого марафона»: 10 000 человек собралось и поддержали нас. Мы уже 7 лет бегаем полумарафон в Париже, а несколько лет назад у меня появилась идея привести подобный международный марафон в Россию.

Мы собрали 50 миллионов рублей. Было очень много прекрасных гостей, но самое главное, что у нас принимали участие олимпийские и паралимпийские чемпионы, а также победители Специальной Олимпиады.

- Что такое Специальная Олимпиада?
- Этой организации уже 50 лет, она была основана женой Джона Кеннеди. Она была создана для того, чтобы через спорт призвать людей к толерантности к людям с особенностями. После того, как мы прекрасно провели Паралимпиаду в Сочи, внимание к людям с ограниченными возможностями повысилось. Надеемся, в 2023 году в России пройдет специальная Олимпиада.

После наших мероприятий родители детей говорят, что отношение к ним изменилось. Люди узнают, что такое аутизм и синдром дауна. Уже многое сделано и многое предстоит, чтобы люди понимали, что такой ребенок может родиться в любой семье. От этого никто не застрахован, - сказала Водянова в студии «Советского спорта» на Петербургском экономическом форуме.

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Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018». 

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