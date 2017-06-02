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Маклин покинул тренерский штаб «Анахайма»

Источник:  ХК «Анахайм Дакс»Комментарии

Ассистент главного тренера «Анахайма» Пол Маклин покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

59-летний канадец провел в «Дакс» два сезона. Сначала он был ассистентом Брюса Будро, после чего остался в тренерском штабе, который возглавил Рэнди Карлайл.

Маклин начал тренерскую карьеру в НХЛ на той же должности в «Анахайме» в 2002 году. После этого он работал в тренерском штабе «Детройта» (2005-2011), с которым стал обладателем Кубка Стэнли (2008).

В 2011-2014 годах Маклин был главным тренером «Оттавы». За три сезона «сенаторы» дважды участвовали в плей-офф, а лучшим результатом под руководством Маклина стал для команды выход во второй раунд Кубка Стэнли 2013 года.

В том же сезоне Маклин стал обладателем «Джек Адамс Эворд» как лучший тренер сезона.

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