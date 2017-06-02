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Икер Касильяс: Буду рад, если Буффон получит «Золотой мяч», но все зависит от финала Лиги чемпионов

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший капитан сборной Испании Икер Касильяс считает несправедливым, что с 1963-го года никто из вратарей не получал «Золотой мяч».

В интервью газете L’Equipeна вопрос, что он считает более несправедливым – то, что после Льва Яшина, получившим «Золотой мяч» в 1963-м, больше никто из вратарей не был этого удостоен, или то, что та же история произошла с испанскими футболистами, в последний раз награжденными в 1960-м (Луис Суарес), бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Касильяс ответил так: 

«Несправедливо и то, и другое. В 1999-м во многом благодаря Петеру Шмейхелю «Манчестер Юнайтед» выиграл и чемпионат, и Кубок Англии и Лигу чемпионов, но Петер не получил приз. В 2001-м здорово стоял Оливер Кан. Да было много и других отличных вратарей. Виктор Вальдес, например. Если на этот раз «Мяч» выиграет Буффон, буду очень рад за него. В 39 лет быть в такой прекрасной форме! 

Но все будет зависеть от субботнего матча (финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» – прим. ред.)… Что же касается испанцев, хорошие времена для них были в 2008-2012 годах. Да, тогда Роналду и Месси били разные рекорды, но кто-то из испанцев вполне мог составить им конкуренцию. В 2001-м Рауль был достоин «Золотого мяча», но получил Оуэн», – заявил Касильяс в интервью L’Equipe.

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