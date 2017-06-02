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Салах достиг соглашения с «Ливерпулем»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Ромы» Мохаммед Салах продолжит карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщает Football Italia.

Согласно источнику, игрок сборной Египта согласовал условия личного контракта с «Ливерпулем» и станет игроком мерсисайдского клуба  в ближайшее время. Отмечается, что зарплата хавбека в стане «красных» составит 4,5 млн евро за сезон.

При этом источник уверяет, что на данный момент «Ливерпуль» ведет переговоры с «Ромой», которая ранее отвергла предложения англичан в размере 34 млн евро. Ожидается, что «Рома» отпустит своего игрока в премьер-лигу за 40 млн евро.

В минувшем сезоне 24-летний футболист провел во всех турнирах 41 матч, забил 19 голов и отдал 15 голевых передач. 

Добавим, что ранее Салах выступал в составе «Челси».

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