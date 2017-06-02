Павел Колобков: Кубок конфедераций уже стартовал

Министр спорта России Павел Колобков стал гостем студии «Советского спорта» на Петербургском международном экономическом форуме и рассказал о подготовке к чемпионату мира 2018 года.

«Министерство спорта выполняет координирующую роль. У нас есть заместитель министра, который занимается только этим вопросом. Сейчас будет проходить Кубок конфедераций. По сути, турнир уже наступил. С 2 июня оргкомитет приступает к управлению всеми стадионами. Я уверен, что мы сделали все, чтобы Кубок конфедераций прошел на высоком уровне.

Самая сложная часть будет в следующем году, когда будут сдаваться семь стадионов и основные площадки. А сейчас Кубок конфедераций позволит нам обкатать эту работу на ближайший год», – сказал Колобков.