Павел Колобков: Кубок конфедераций уже стартовал
Министр спорта России
Павел Колобков стал гостем студии «Советского спорта» на Петербургском международном
экономическом форуме и рассказал о подготовке к чемпионату мира 2018 года.
«Министерство спорта выполняет координирующую роль. У нас есть заместитель министра, который занимается только этим вопросом. Сейчас будет проходить Кубок конфедераций. По сути, турнир уже наступил. С 2 июня оргкомитет приступает к управлению всеми стадионами. Я уверен, что мы сделали все, чтобы Кубок конфедераций прошел на высоком уровне.
Самая сложная часть будет в следующем году, когда будут сдаваться семь стадионов и основные площадки. А сейчас Кубок конфедераций позволит нам обкатать эту работу на ближайший год», – сказал Колобков.
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