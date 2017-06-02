Павел Колобков: Опасений за Кубок конфедераций и ЧМ нет, делаем все правильно и по отработанной схеме

Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о проведении Кубка конфедераций и чемпионата мира в России.

- Расскажите о договоре, который вы 1 июня подписали с Георгием Полтавченко.

- Санкт-Петербург - один из спортивных лидеров России, поэтому для нас важно было подписать это соглашение. Все-таки в Петербурге проводится достаточно много соревнований, ближайший – Кубок конфедераций. В этом соглашении прописаны полномочия и задачи министерства спорта и руководства города.

- Есть опасения по каким-то городам перед чемпионатом мира?

- Кубок конфедераций и чемпионат мира – глобальные проекты с точки зрения организации. Волнение есть всегда, но опасений нет, потому что мы делаем все правильно и по отработанной схеме. Ключевые позиции занимают опытные люди, которые ранее уже проводили серьезные мероприятия, - сказал Колобков в студии «Советского спорта» на Петербургском экономическом форуме.

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Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».