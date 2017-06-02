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В офисе московского «Динамо» прошел обыск

Источник:  ХК «Динамо» (Москва)Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Динамо», 1 июня в в офис столичного клуба прибыла следственная группа.

Отмечается, что представители ОРЧ ЭБиПК ГУ МВД России по Московской области и сотрудники других подразделений ГУ МВД России по Московской области провели осмотр в офисном помещении, принадлежащем клубу, и осуществили выемку бухгалтерской документации. 

Сообщается, что следственные действия проводились в рамках проверки по письму заместителя председателя правления ЦС ВФСО «Динамо» Федорова С.А.

«В своем письме на имя Министра Внутренних Дел РФ Сергей Алексеевич указывает, что по имеющейся у него информации один из сотрудников базы занимался хищениями средств от аренды льда. Тем не менее, стоит напомнить, что между хоккейным клубом «Динамо» и Центральным Советом ВФСО «Динамо» отношения сейчас достаточно напряженные и подобные письма на имя министра МВД от зампреда правления общества иначе как средством давления считать нельзя

Руководство клуба предоставило все необходимые документы следственной группе и надеется на скорейшее разрешение возникших недоразумений», – говорится в сообщении клуба.

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