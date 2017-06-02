Ильсур Метшин: Азмун будет выступать за «Рубин»

Бывший президент «Рубина» Ильсур Метшин рассказал о своем отношении к игрокам, а также сообщил о возвращении форварда «Ростова» Сердара Азмуна.

«Что для меня футболисты? Это в подавляющем большинстве дети, несмотря на то, что им от 22 до 27 лет. Игроки, попадая молодыми и талантливыми в академию с семи лет, незаметно для себя до двадцати лет дорастают, а ментальность у многих – ранимых юношей. Они привыкли, что около них всегда есть детский тренер, потом тренер юношеской сборной. А когда его нет, сразу появляется агент и заполняет вакуум вместо мамы и папы.

Что касается Азмуна, я с ним лично общался. Он великолепный человек. Как человек он мне очень понравился. У него уважительное отношение к своей стране, родителям, Казани. Но рядом всегда есть те люди, которые говорят, как поступать. Он не мог поступить сердцем, он не мог поступить желаниям. Он бизнес-проект. И так 90% всех футболистов. Когда Азмун вернется в Казань и наденет футболку «Рубина», я ему с удовольствием пожму руку и скажу: «Добро пожаловать в Казань, с возвращением в «Рубин». Все становится на свои места. Мы хотели выиграть суд или Азмуна обратно получить? Вот и все. Для меня правильно, что мы хотели получить обратно Азмуна. Слава Всевышнему, Азмун будет у нас», – сказал Метшин в интервью «БИЗНЕС Online».

Ранее сообщалось, что новым главным тренером команды станет экс-наставник «Ростова» Курбан Бердыев.

Таблица трансферов РФПЛ