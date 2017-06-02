Мино Райола: Возможно, через два года 100 миллионов за того, кто забивает 24 гола в АПЛ, станет хорошей сделкой

Агент форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку Мино Райола заявил, что 24-летнему бельгийцу пообещали в клубе, что отпустят его, если потенциальный покупатель заплатит «ирискам» 100 миллионов евро.

«Лукаку дали обещание, если определенные клубы выйдут на «Эвертон», он сможет уйти. Пока мы не ведем конкретные переговоры. Но я слышал, что некоторые клубы контактировали с «Эвертоном».

Если цена устроит «Эвертон», а новый клуб устроит Лукаку, думаю, он захочет сделать следующий шаг.

Возможно, через два года 100 миллионов за парня, который забивает 24 гола, станет хорошей сделкой. Рынок управляется теми, кто совершает покупки. Если есть клуб, которому нужен Лукаку, и он готов заплатить 100 миллионов, значит «Эвертон» прав, что выставил за него такую цену», – приводит The Telegraph слова Райолы.

Напомним, Лукаку стал лучшим бомбардиром премьер-лиги, забив 25 голов в 37 матчах.