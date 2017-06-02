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Исполнительный продюсер FOX Sports: Россия – достойная страна для проведения чемпионата мира

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Исполнительный продюсер компании FOX Sports Дэвид Нил рассказал об освещении ЧМ-2018 и интересе к европейскому футболу в США.

– Насколько для вас важен этот чемпионат мира?
– Чемпионат мира – очень важный турнир и мы рады, что у Fox Sports есть эксклюзивное право на показ этого события на территории США.

– Как вы будете работать во время чемпионата мира?
– Очень важно показать не только футбол, но и страну-хозяйку, а также связь городов. Будем показывать города, принимающие чемпионат мира и рассказывать о них. Также мы хотим отправить журналистов в разные точки России: на Камчатку, например, чтобы рассказать даже о самых дальних уголках России.

– Очень много западных СМИ оказывают давление на нашу страну.
– Это не про меня. Я 14 раз был у вас в стране, Россия – очень гостеприимная страна, в которой меня всегда отлично встречали. Россия - достойная страна для проведения чемпионата мира.

– Правда, что соккер в США сейчас стал очень популярен?
– Соккер действительно развивается: финал чемпионата мира 2014 года посмотрело более 18 миллионов человек. А самым популярным футбольным матчем был финал женского чемпионата мира, в котором играла сборная США, – сказал Нил в студии «Советского спорта» на Петербургском экономическом форуме.

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Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018». 

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