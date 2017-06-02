Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В Екатеринбурге перед ЧМ-2018 отремонтируют кожно-венерологический диспансер

Источник:  Znak.comКомментарии

Свердловский областной кожно-венерологический диспансер на улице Розы Люксембург в центре Екатеринбурга отремонтируют в рамках подготовки к ЧМ-2018. Об этом сообщает Znak.com.

Согласно источнику, на эти цели из городского бюджета будет выделено почти 330 тысяч рублей.

Диспансер находится на так называемом «маршруте следования клиентских групп FIFA» и попадает в программу по приведению в надлежащее состояние фасадов. Отмечается, что в списке реставрационных работ – ремонт штукатурки фасада здания с последующей окраской водоэмульсионной краской, а также ремонт и реставрация лепных изделий.

Также сообщается, что мэрия города отремонтирует фасады и крыши многоквартирных домов, находящихся на основном маршруте следования клиентских групп FIFA. На ремонт дома на улице Крылова будет потрачено 2,6 млн рублей.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Исполнительный продюсер FOX Sports: Россия – достойная страна для проведения чемпионата мираИсполнительный продюсер компании FOX Sports Дэвид Нил рассказал об освещении ЧМ-2018 и интересе к европейскому футболу в США.Павел Колобков: Опасений за Кубок конфедераций и ЧМ нет, делаем все правильно и по отработанной схемеМинистр спорта России Павел Колобков поделился мнением о проведении Кубка конфедераций и чемпионата мира в России.Павел Колобков: Кубок конфедераций уже стартовалМинистр спорта России Павел Колобков стал гостем студии «Советского спорта» на Петербургском международном экономическом форуме и рассказал о подготовке к чемпионату мира 2018 года.Сампаоли в четверг представят новым наставником сборной АргентиныВ четверг состоится официальная презентацию нового главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины (AFA).Рустам Минниханов: Кубок конфедераций и чемпионат мира позволят Татарстану серьезно преобразитьсяПрезидент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о развитии спорта в регионе.Губернатор Ульяновской области: Очень рад, что регион будет тренировочной площадкой для команд чемпионата мираГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал о готовности региона стать тренировочной площадкой для команд чемпионата мира-2018.Алексей Смертин: Расизм? То, что периодически всплывает, – проявление отдельных людей, а не всего обществаИнспектор РФС по борьбе с расизмом Алексей Смертин высказался о проблеме дискриминации в отечественном футболе.Александр Самедов: Сложно сказать, чего не хватает РФПЛ, чтобы стать топАлександр Самедов: Сложно сказать, чего не хватает РФПЛ, чтобы стать топПолузащитник московского «Спартака» Александр Самедов дал интервью итальянскому изданию ITASportPress.Виталий Мутко: Уверен, болельщики во время Кубка конфедераций и чемпионата мира будут себя вести правомерноВице- премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко поделился мнением относительно безопасности для болельщиков во время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018, которые пройдут в России.Работы по монтажу кровли стадиона «Калиниград» завершеныВ Калининграде полностью завершены работы по установке кровли стадиона, который примет матчи чемпионата мира-2018.Андрес Гуардадо: На мундиале Мексика будет бороться за выход в четвертьфиналПолузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо поделился своими ожиданиями от грядущего чемпионата мира в России.В Самаре восстанавливают дома, чтобы снести их после ЧМ-2018Организатор волонтерского фестиваля по восстановлению исторических зданий «Том Сойер Квест» Андрей Кочетков рассказал, как в Самаре восстанавливают дома, чтобы снести их после ЧМ-2018.«Лицемеры, рабы и воры». Жесткая атака на Россию от немцев«Лицемеры, рабы и воры». Жесткая атака на Россию от немцевARD выпустил документальное кино к Кубку конфедераций-2017. «Советский спорт» рассказывает, какие на этот раз претензии к России.Вальверде возглавил «Барселону», Габулов приехал в сборную, победы Весниной и Кравчука. Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.Габулов приехал в расположение сборной РоссииВратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов прибыл в расположение сборной России, которая проводит в Австрии учебно-тренировочный сбор накануне Кубка конфедераций-2017, сообщает официальный аккаунт национальной команды в «твиттере».В Калининграде любимые блюда Роналду и Месси вошли в «футбольное меню» одного из ресторановВ ресторанах Калининграда прошел конкурс, объявленный региональным министерством по культуре и туризму, по определению лучшего «футбольного меню» к чемпионату мира-2018, сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018.Виталий Мутко: Сборной России нереально сыграть до чемпионата мира на всех стадионахВице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко заявил, что сборная России не успеет опробовать все стадионы чемпионата мира до начала турнира.Квинси Промес: Россия – футбольная страна, там сделают все, чтобы чемпионат мира стал праздникомПолузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал голландским репортерам о том, как Россия готовится к чемпионату мира 2018 году.В Самаре запустили часы обратного отсчета до старта ЧМ-2018В Самаре запустили часы обратного отсчета до старта ЧМ-2018В Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное запуску часов обратного отсчета до ЧМ-2018.Игорь Албин: Стадион «Санкт-Петербург» не такой уж дорогой, как кажетсяВице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин высказался о высокой стоимости стадиона «Санкт-Петербург», который строился с 2007 по 2017 годы.
Футбол
Хорхе Сампаоли: Надеемся, что все игроки сборной Аргентины будут играть на пределе своих возможностей
Футбол
Алексей Смертин: Дискриминация в нашем футболе не так много, но она сильно раздувается в СМИ
Футбол
В принадлежащих Малафееву помещениях обнаружили подпольное казино
Футбол
«Милан» предложил Морате контракт с зарплатой в восемь миллионов евро
все новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости