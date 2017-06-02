В Екатеринбурге перед ЧМ-2018 отремонтируют кожно-венерологический диспансер

Свердловский областной кожно-венерологический диспансер на улице Розы Люксембург в центре Екатеринбурга отремонтируют в рамках подготовки к ЧМ-2018. Об этом сообщает Znak.com.

Согласно источнику, на эти цели из городского бюджета будет выделено почти 330 тысяч рублей.

Диспансер находится на так называемом «маршруте следования клиентских групп FIFA» и попадает в программу по приведению в надлежащее состояние фасадов. Отмечается, что в списке реставрационных работ – ремонт штукатурки фасада здания с последующей окраской водоэмульсионной краской, а также ремонт и реставрация лепных изделий.

Также сообщается, что мэрия города отремонтирует фасады и крыши многоквартирных домов, находящихся на основном маршруте следования клиентских групп FIFA. На ремонт дома на улице Крылова будет потрачено 2,6 млн рублей.