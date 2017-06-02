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«Милан» предложил Морате контракт с зарплатой в восемь миллионов евро

Источник:  Football ItaliaКомментарии

«Милан» сделал предложение форварду «Реала» Альваро Морате, сообщает Calciomercato.com. В следующие пять лет «россонери» готовы платить 24-летнему испанцу восемь миллионов евро.

В этом случае Мората может опередить форвардов «Ювентуса» Гонсало Игуаина и Пауло Дибалу, которые зарабатывают около 7,5 миллиона

Встреча руководства «Милана» и «Реала» по трансферу Мораты запланирована на следующей неделе. Ожидается, что стартовое предложение итальянцев составит 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мората забил 15 голов в 26 матчах примеры. Добавим, что в 2014-2016 годах форвард выступал в «Ювентусе» и за 63 матча в серии A забил 15 голов.

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«Милан» предложил Морате контракт с зарплатой в восемь миллионов евро
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