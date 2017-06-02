В принадлежащих Малафееву помещениях обнаружили подпольное казино

В Петербурге сотрудники полиции обнаружили подпольное казино.

В помещении обнаружили трех крупье, двух охранников и пять игроков, а в кассе находился один миллион рублей.

В ходе мероприятия выяснилось, что помещение принадлежит бывшему вратарю «Зенита» Вячеславу Малафееву. По данным «Фонтанки», экс-футболист прибыл на место и дал объяснения, ему было предложено привезти договор сдачи помещения в аренду.

Напомним, Малафеев выступал за «Зенит» с 1997 по 2016 год. В марте 2013 года он создал агентство недвижимости «М16-Недвижимость».