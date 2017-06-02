Предраг Миятович: «Ювентус» выбил «Барселону» из Лиги чемпионов, но у «Реала» лучший состав на планете

Бывший форвард мадридского «Реала» Предраг Миятович поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов.

Напомним, игра между командами состоится завтра, 3 июня и стартует в 21.45 мск.

«У туринского клуба есть одна маленькая проблема – они проиграли шесть матчей за трофей, в то время, как «Реал» одерживал победу во всех пяти. Нужно уважать обе команды, особенно «Ювенус», который сумел выбить из Лиги чемпионов «Барселону». Это говорит о многом.

Команда Аллегри великолепно обороняется. Если один защитник допустил ошибку, ему на помощь идут сразу несколько игроков. В их составе много креативных и опасных исполнителей. Это касается Гонсало Игуаина, Пауло Дибалы, а также Марио Манджукича и Миралема Пьянича. Дани Алвес вообще играет не по годам. «Реалу» будет непросто, это факт.

К тому же, в составе «Ювентуса» достаточно игроков с богатым опытом. Я имею ввиду Джанлуиджи Буффона, и не только. Несмотря на все это, у «Реала» лучший состав на планете. Концовку этого сезона команда Зидана провела на отлично. У «сливочных», ко всему прочему, очень серьезная скамейка запасных», – цитирует Миятовича AS.

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