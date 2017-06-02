Алексей Смертин: Дискриминация в нашем футболе не так много, но она сильно раздувается в СМИ

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин поделился мнением о новой должности в РФС.

– Чувствую себя комфортно на ПМЭФ. Вдвойне приятно здесь побывать, потому что я никогда не присутствовал. Мне спокойно. потому что вижу много знакомых людей.

– Вы стали офицером по борьбе с дискриминацией РФС. Получается, все шишки на вас?

– Я только на начальной стадии. Да, все шишки и будут на меня, я должен комментировать то, что происходит. Я готов к этому. Дискриминация в нашем футболе есть, но ее не так много, но при этом она очень сильно раздувается в СМИ.

– Вы стали послом чемпионата мира. Чувствуете ответственность?

– Конечно, поэтому зачастую стараюсь правильно подбирать слова, потому что говорю не только от своего лица, но и от лица всей России. В любом случае, я убежден, что Кубок Конфедераций и чемпионат мира пройдет на самом высоком уровне, теплота приема будет очевидной, – сказал Смертин в студии «Советского спорта» на Петербургском экономическом форуме.

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Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».