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Геннадий Зюганов: Если бы все регионы имели хорошую базу для развития детского спорта, у нас был бы отличный футбол

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов поделился мнением о легионерах в российском футболе.

– Я за то, чтобы учиться, привлекать. Но если бы все регионы имели хорошую базу для развития детского спорта, отстроить десятки полей, у нас были бы росли талантливые люди, был бы отличный футбол.

– Если говорить про «Зенит», «Спартак» и ЦСКА, там много легионеров.
– Я лично считаю, что это плохо. Свои могли бы развиваться, расти. Задатки есть.

– Вы говорите, что нужно наращивать расходы на детский спорт, но госкомпании вкладываются в профессиональный. Это нужно?
– Я считаю, есть жуткий разрыв. Я бы установил футболистам минимальную приличную зарплату, а дальше за результат. А то он бегает и думает, как бы пятку ему не подбили, – сказал Зюганов на Петербургском экономическом форуме.

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Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».   

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