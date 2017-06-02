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Хорхе Сампаоли: Надеемся, что все игроки сборной Аргентины будут играть на пределе своих возможностей

Источник:  MarcaКомментарии

Новый главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал о задачах национальной команды, отметив роль нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Все хотят, чтобы лучший игрок мира был счастлив в своей национальной команде. Главное, чтобы на поле были игроки, которые смогут взаимодействовать с ним. Мы уже пообщались с Месси. Лионель полон энтузиазма и надежд. 

Надеемся, что все игроки будут играть на пределе своих возможностей. Речь идет не о группе футболистов. Сборная Аргентины – это 40 миллионов человек», – цитирует специалиста Marca.

Ранее стало известно, что контракт Сампаоли рассчитан до 2022 года.

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