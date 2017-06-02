Майк Браун: Джейс думает о том, чтобы сыграть лучше Дюранта
Исполняющий обязанности главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Браун прокомментировал противостояние Леброна Джеймса и Кевина Дюранта в первом матче финальной серии НБА.
«Джеймс и Дюрант – два символа высшего качества в современном баскетболе. Все любители игры хотят увидеть их борьбу на паркете. В первом матче Дюрант сыграл выше всяких похвал, но Леброн наверняка думает, что может сыграть еще лучше», - приводит слова Брауна ESPN.
Напомним, в первом матче финальной серии НБА между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» победили игроки «Уорриориз» со счетом 113:91.
Дюрант собрал коллекцию из 38 очков, 8 подборов и восьми передач. Джейс набрал 28 баллов, собрал 15 подборов и восемь раз ассистировал партнерам.
Второй матч серии состоится 5 июня в Окленде.
Матч
Голден Стэйт - Кливленд - 113:91
Место и дата
02 июня 04:00, Оракл Арена, Онлайн-трансляция