Валерий Рейнгольд: Слова Луческу абсолютно не соответствовало действительности

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд рассказал о том, чем ему запомнился румынский специалист Мирча Луческу по работе в «Зените».

– Чем запомнился Луческу? Словами. Его мнение абсолютно не соответствовало действительности. Безобразное оставил впечатление. Вечно был недоволен. Все были плохие. Даже повторяться о нем не хочется. Ему дали отличные условия. Приходи и работай. Вместо этого – судьи плохие, игроки плохие и «Спартак» - плохой. Все шло к тому, что его снимут с работы. Все правильно, - сказал Рейнгольд.

Напомним, ранее «Зенит» расторг контракт с главным тренером команды Мирчей Луческу.