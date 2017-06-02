Валерий Рейнгольд: Манчини можно назвать тренером-неудачником

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал назначение Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита».

– Не сложилась у него тренерская доля, как и многих итальянцев. Мало что он выиграл и его фактически можно назвать тренером-неудачником. У него ничего не получилось в «Интере». Жирный вопрос: на каком основании его пригласили? Я бы лучше обратил внимание на Гуса Хиддинка, Дика Адвоката или Лучано Спаллетти. Тем более, последний недавно ушел из «Ромы». Я думаю, что Манчини – не лучший вариант, - сказал Рейнгольд.

Напомним, накануне «Зенит» объявил о подписании контракта с Манчини по схеме «3+2».