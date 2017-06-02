Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тони Крос: Люблю «Баварию», но в футболе нет места жалости

Источник:  Sport BildКомментарии

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Тони Крос, защищающий цвета «Реала», прокомментировал победу над немецким клубом в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Бавария» находится в моем сердце, я люблю этот клуб и уважаю всех своих бывших партнеров,  однако в футболе нет места состраданию. Если бы проиграли мы, то я меньше всего хотел бы, что меня жалели. Наша победа была заслуженной на 100%, так что такие поражения «Баварию» нужно принять, как настоящим спортсменам», - цитирует Кроса Sport Bild.

Напомним, после второго четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией», представители мюнхенского клуба  выражали недовольство судейством.

Матч

Реал - Бавария - 4:2 (0:0)

Голы

Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).

Состав

Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)

Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)

Предупреждения:

Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100

Удаления:

нет - Видаль, 84

Судья:

Виктор Кашшаи (Венгрия)

Место и дата

18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гонсало Игуаин: «Реал» мне дорог, но я сделаю все, чтобы «Ювентус» выиграл Лигу чемпионовФорвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, который ранее выступал в составе мадридского «Реала», поделился ожиданиями от встречи с бывшим клубом.Криштиану Роналду: Навсегда останусь в памяти болельщиковНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду выразил уверенность, что его болельщики запомнят надолго.Зидан включил в заявку «Реала» на финал Лиги чемпионов своего сынаТренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом огласил список игроков, которые отправятся вместе с командой на финал Лиги чемпионов.Предраг Миятович: «Ювентус» выбил «Барселону» из Лиги чемпионов, но у «Реала» лучший состав на планетеБывший форвард мадридского «Реала» Предраг Миятович поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов.«Милан» предложил Морате контракт с зарплатой в восемь миллионов евро«Милан» сделал предложение форварду «Реала» Альваро Морате, сообщает Calciomercato.com. В следующие пять лет «россонери» готовы платить 24-летнему испанцу восемь миллионов евро.Дани Алвес: «Барселона» допустила ошибку, но они никогда в этом не признаютсяДани Алвес: «Барселона» допустила ошибку, но они никогда в этом не признаютсяЗащитник «Ювентуса» Дани Алвес в преддверии финала Лиги чемпионов рассказал о своем уходе из «Барселоны».Джесси Лингард: Моуринью очень требовательный специалист, с ним не расслабишьсяПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард – о Жозе Моуринью, своей роли в команде, а также выступлении команды в чемпионате.Хави: «Реал» очень силен, но я, как фанат «Барселоны», буду болеть за «Ювентус»Хави: «Реал» очень силен, но я, как фанат «Барселоны», буду болеть за «Ювентус»Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании поделился ожиданиями от предстоящей встречи мадридского «Реала» и «Ювентуса» в финале ЛЧ.Криштиану Роналду: Надеюсь, 3 июня Буффон проведет не самую лучшую игруКриштиану Роналду: Надеюсь, 3 июня Буффон проведет не самую лучшую игруНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду пообщался с представителями СМИ перед финалом Лиги чемпионов против «Ювентуса».Станислав Черчесов: В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Ювентус»Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ювентусом».Дани Алвес: Перед уходом сказал руководству «Барселоны», что им будет меня не хвататьЗащитник туринского «Ювентуса» Дани Алвес поведал о своем отношении к «Барселоне».Массимилиано Аллегри: «Ювентус» сыграет лучше, чем в 2015-м годуГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».Андреа Пирло: Зидан обязательно найдет слабое место «Ювентуса»Андреа Пирло: Зидан обязательно найдет слабое место «Ювентуса»Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло дал интервью итальянскому изданию Corriere della Sera в преддверии финала Лиги чемпионов.Рафаэль Варан: Будет здорово побить рекорд Мальдини, но это не то, о чем я думаюЗащитник «Реала» Рафаэль Варан высказался о том, что имеет шанс побить рекорд итальянца Паоло Мальдини, если к 26 годам в третий раз выиграет Лигу чемпионов.«Арарат» сделал предложение Гарету БэйлуМосковский «Арарат» предложил валлийскому нападающему мадридского «Реала» Гарета Бэйлу присоединиться к составу столичной команды.Грубые, но неприступные. Почему «Ювентус» должен выиграть эту Лигу чемпионовГрубые, но неприступные. Почему «Ювентус» должен выиграть эту Лигу чемпионов«Советский спорт» пытается с помощью статистики предугадать победителя финального матча Лиги чемпионов.Алессандро Дель Пьеро: Аллегри превратил «Ювентус» в футбольный шедеврАлессандро Дель Пьеро: Аллегри превратил «Ювентус» в футбольный шедеврБывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро дал прогноз на финал Лиги чемпионов, который состоится 3 июня в Кардиффе.«Реал» готов заплатить за трансфер Азара 100 млн фунтовПолузащитник «Челси» Эден Азар может перебраться в испанскую примеру текущим летом.Криштиану Роналду: Месси мне не соперникНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к форварду «Барселоны» Лионелю Месси.«МЮ» отказался продавать Де Хеа в «Реал» за 60 млн евроРуководство «Манчестер Юнайтед» не торопится расставаться с голкипером сборной Испании Давидом Де Хеа.
Футбол
Хорхе Сампаоли: Надеемся, что все игроки сборной Аргентины будут играть на пределе своих возможностей
Футбол
Алексей Смертин: Дискриминация в нашем футболе не так много, но она сильно раздувается в СМИ
Футбол
В принадлежащих Малафееву помещениях обнаружили подпольное казино
Футбол
«Милан» предложил Морате контракт с зарплатой в восемь миллионов евро
все новости
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
крос
крос