Тони Крос: Люблю «Баварию», но в футболе нет места жалости
Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Тони Крос,
защищающий цвета «Реала», прокомментировал победу над немецким клубом в
четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Бавария» находится в моем сердце, я люблю этот клуб и уважаю всех своих бывших партнеров, однако в футболе нет места состраданию. Если бы проиграли мы, то я меньше всего хотел бы, что меня жалели. Наша победа была заслуженной на 100%, так что такие поражения «Баварию» нужно принять, как настоящим спортсменам», - цитирует Кроса Sport Bild.
Напомним, после второго четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией», представители мюнхенского клуба выражали недовольство судейством.
Матч
Голы
Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).
Состав
Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)
Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)
Предупреждения:
Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100
Удаления:
нет - Видаль, 84
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция