Валерий Рейнгольд: Без Бердыева у «Ростова» будет печальное будущее

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из «Ростова» Курбана Бердыева.

– Какое будущее у клуба?

– Печальное. Нет денег. Команда начнет рассыпаться. Думаю, что спонсоров «Ростов» не найдет. Поэтому Бердыев ушел. Он все просчитывает. Только интересно, куда он ушел?

– В «Рубин».

– Хорошая организация. Денег выше крыши и традиции есть. Наверное, Бердыев все сто раз взвесил и ушел. Он понимает, что везение с «Ростовом» должно было закончиться.

– А что с «Ростовом»?

– Если футболисты не разбегутся, год-два команда продержится. Потом пойдет падение.

Напомним, что Бердыев работал в «Ростове» с декабря 2014 года. При нем желто-синие завоевали серебряные медали чемпионата России 2015/2016, выступили в этом сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов и дошли до 1/8 Лиги Европы.

По информации «Советского спорта», «Рубин» в ближайшее время объявит о том, что Курбан Бердыев стал новым главным тренером казанского клуба.