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Владимир Гомельский: Обновление состава ЦСКА неизбежно

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о возможных переменах в составе ЦСКА.

– Мне кажется, что обновление состава ЦСКА неизбежно. Но начинать надо с главных действующих лиц – Теодосича и Де Коло. Если уходят оба, то ЦСКА будет вынужден искать сразу двоих лидеров на заднюю линию. Если уходит только один, то становится гораздо легче. С моей точки зрения, Фрилэнд и Хиггинс точно не нужны. Джексон и Антонов – под вопросом. Поиск доминирующего центра – острейший вопрос. Все остальное вполне решаемо, – написал Гомельский.

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