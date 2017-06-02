«Зенит» ведет переговоры о сотрудничестве со словацким «Кошице», «Газпром» может стать титульным спонсором

Представители «Зенита» ведут переговоры о сотрудничестве с «Кошице», сообщил Korzár.

По данным издания, словацкого клуба по итогам переговоров может смениться владелец, а титульным спонсором станет «Газпром».

Напомним, клуб из Кошице занял первое место во втором дивизионе Словакии и спустя два года вернулся в элитный дивизион. За команду в сезоне-2016/17 на правах аренды выступали игроки «Зенита» Сергей Иванов и Никита Андреев.

«Газпром» на данный момент является титульным спонсором «Зенита», «Шальке» и «Црвены Звезды», а также партнером Лиги чемпионов.