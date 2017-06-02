Капитан молодежной команды «Ростова» может перейти в «Зенит-2»

19-летний полузащитник молодежной команды «Ростова» Филипп Кондрюков может стать игроком «Зенита-2».

По информации «Советского спорта», в начале мая у футболиста закончился контракт с желто-синими. Подписывать новое соглашение с клубом игрок отказался. Скорее всего, Кондрюков продолжит карьеру в «Зените-2», который выступает в ФНЛ.

В прошедшем сезоне Кондрюков провел 22 матча за «молодежку» донского клуба и забил 4 мяча.

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