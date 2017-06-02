Криштиану Роналду: Навсегда останусь в памяти болельщиков
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду выразил уверенность, что его болельщики запомнят надолго.
«Уже в 11 лет я стал понимать, что лучше всех остальных на голову. Я уже вошел в историю. Люди всегда будут помнить обо мне, даже когда мне будет 90 лет.
Матч с «Ювентусом»? Я согласился бы сыграть плохо, если бы моя команда победила. Туринцы – просто превосходны, но «Реал» сильнее. И мы это докажем», – цитирует Роналду Fox Sport.
Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня на Национальном стадионе в Кардиффе.
Матч
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция
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