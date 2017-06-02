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Криштиану Роналду: Навсегда останусь в памяти болельщиков

Источник:  Fox Sports on MSNКомментарии

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду выразил уверенность, что его болельщики запомнят надолго.

«Уже в 11 лет я стал понимать, что лучше всех остальных на голову. Я уже вошел в историю. Люди всегда будут помнить обо мне, даже когда мне будет 90 лет.

Матч с «Ювентусом»? Я согласился бы сыграть плохо, если бы моя команда победила. Туринцы – просто превосходны, но «Реал» сильнее. И мы это докажем», – цитирует Роналду Fox Sport.

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня на Национальном стадионе в Кардиффе.

Матч

Ювентус - Реал

Место и дата

03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция

Голосование: Кто станет победителем Лиги чемпионов?

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