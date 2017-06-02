ВИДЕО. Сессия «Советского спорта» на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме началась сессия «Советского спорта» «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».

На сессии планируется необычайно сильный состав участников. В роли спикеров должны выступить заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко, руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов, исполнительный продюсер телеканала Fox Sports Дэвид Нил, старший вице-президент банка ВТБ руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, вице-президент направления Sports and Entertainment международного агентства MediaCom WorldWide Майкл Шер, послы ЧМ-2018 Наталья Водянова и Алексей Смертин.

Прямая видеотрансляция здесь