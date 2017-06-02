Индзаги продлил контракт с «Лацио» до 2020 года

Руководство «Лацио» довольно выступлением команды под руководством итальянского специалиста Симоне Индзаги.

Как сообщает Sky Sport Italia, 41-летний наставник продлил контракт с римским клубом 2020 года.

Напомним, тренер встал у руля основной команды в июле 2016 года. Под его руководством «орлы» заняли 5-е место в серии А и вышил в Лигу Европы.

Отметим, что с 2010 по 2016 год Симоне Индзаги работал с молодежной командой «Лацио».