«Матч ТВ» покажет матчи Кубка конфедераций

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объявила, что телеканал покажет матчи Кубка конфедераций-2017.

- Безусловно, мы увидим Кубок конфедераций во всем великолепии. Эта история началась с Олимпиады, когда наш рынок оценили достойно с точки зрения прав, поняли: на нашем рынке достаточно денег для оплаты прав, они только дорожают. Эта тенденция продолжилась, и я это понимаю: потребление контента меняется. Единственный контент, который люди хотят смотреть в прямом эфире - это спорт. Права и будут дорожать. Мы в этом убеждаемся.

Шли торги за права - это нормально. Нас переоценивают, мы торгуемся. Это рынок. Соглашение достигнуто, детали узнаете позже: количество матчей, где именно их посмотреть. Мы покажем матчи, мы готовы и с точки зрения обвязок, и контента.

На телеканале «Матч ТВ» будет нововведение: вы помните, как мы оформили Евро: были студии до и после матча, рейтинги показали интерес к ним. В этом году будем разбирать игру прямо во время матчей. У Карпина в «Тотальном разборе» будет анализировать схемы, показывать графику. У нас будет полный доступ к сборной России - мы покажем, как они готовятся, - сказала Канделаки на сессии «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018», которую организовал «Советский спорт» в рамках Петербургского экономического форума.

Новость обновлена: по уточненной информации, на 2 июня 2017 года договоренность российских вещателей с ФИФА распространяется только на Кубок конфедераций, подтверждения показа матчей чемпионата мира-2018 пока нет.

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Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».