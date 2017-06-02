Гонсало Игуаин: «Реал» мне дорог, но я сделаю все, чтобы «Ювентус» выиграл Лигу чемпионов

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, который ранее выступал в составе мадридского «Реала», дал комментарий перед встречей с бывшим клубом.

«Доволен собой. Почему я должен быть в восторге от своей игры? Я уже 11 лет выступаю в Европе. Всегда серьезно отношусь к тренировкам и стараюсь держать себя в руках.

Да, «Наполи» и «Реал» очень дороги для меня, но это часть прошлого. Сделаю все, чтобы выиграть с «Ювентусом» Лигу чемпионов.

Моя реализация в решающих матчах? Если завтра я забью, вы, журналисты, не ищите меня. Нас ждет красивая, но при этом очень сложная встреча. Вся команда готова, это словно сон, но я думаю, что мы заслуживаем большего», – заявил аргентинец в интервью Tuttosport.