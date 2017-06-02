Сесар Навас: «Ростов» еще не расчитался со мной по долгам

Защитник Сесар Навас заявил, что «Ростов» все еще имеет долги по заработной плате.

«Долги до сих пор есть. Хотя я уверен, что в ближайшем будущем «Ростов» все погасит. Верю в это», – цитирует Наваса «Р-Спорт».

Напомним, что ранее поступила информация, что «Ростов» принял решение не продлевать контракт с Навасом.

Добавим, что в четверг «Ростов» объявил об уходе вице-президента и тренера Курбана Бердыева, под руководством которого Навас также играл в «Рубине».