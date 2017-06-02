Исполнительный продюсер FOX Sports: Сделаем все возможное, чтобы американцы ознакомились с Россией

Исполнительный продюсер компании FOX Sports Дэвид Нил рассказал об освещении ЧМ-2018 и интересе к европейскому футболу в США.

– В США телевидение становится фрагментарным, его заменяют иные виды. Но есть одно преимущество у телевидения – лайв-трансляции. Ну и конечно большие спортивные мероприятия. В первую очередь, чемпионат мира по футболу, который в несколько раз дороже, чем супербоул. Мои коллеги согласны, что так и должно быть, потому что чемпионат мира идет несколько недель, а супербоул всего один день.

– Как вы будете обозревать чемпионат мира?

– Скоро в Россию приедет 350 человек, которые будут работать в 11 городах. 43 дня мы будем предлагать американцам посмотреть на Россию. Очень хочу, чтобы все увидели живую Россию. Мы разработали определенную идеологию: рассказываем о 32 командах, а 33-я – страна организаторов. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы наши люди ознакомились с вашей страной.

– Покупка прав вам выгодна?

– Да, потому что этот показ имеет особенную ценность. Американцы не желают пропустить хотя бы что-то, они боятся не увидеть какой-то гол и потом не обсудить его.

– Вы уже продали всю рекламу?

– Да, почти, 12 месяцев и 12 дней осталось до ЧМ, сезон продаж только начинается. Сначала мы продавали спонсорам ФИФА, а теперь выходим на внутренний рынок. Уверен, у нас будет прибыль, – сказал Нил в студии «Советского спорта» на Петербургском экономическом форуме.

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Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».