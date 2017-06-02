Дзюба испытывает проблемы с коленом и пропустит тренировку сборной России
Форвард сборной России Артем Дзюба пропустит сегодняшнюю тренировку национальной команды из-за проблем со здоровьем.
«Дзюба не примет участия в сегодняшней тренировке сборной России. Игрок тренировался вчера с ограничениями ввиду с сохраняющимся лимитом в движениях в коленном суставе.
Признаков перегрузки и обострения процесса в коленном суставе нет, но полноценное участие в тренировке в связи с этой причиной затруднительно.
Сегодня Артем остался в отеле для проведения индивидуальной тренировки и восстановительных мероприятий. В ближайшее время будет решен вопрос о дальнейшей тактике лечения игрока», – говорится на официальной странице сборной России в Twitter.
Напомним, команда Станислава Черчесова проводит подготовку к Кубку конфедераций в Австрии.
9 июня сборная России в Москве сыграет товарищеский матч с командой Чили.