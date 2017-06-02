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Валерий Рейнгольд: Жулиано в подметки не годится Халку

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о том, как должен измениться состав «Зенита» с приходом в клуб нового руководства.

– В первую очередь скажу, что оставил бы в команде Николаса Ломбертса, которого недавно проводили. Год-два он бы помог. Я бы отказался от Жулиано. Зарплата большая, а пользы мало. И его сравнивали с Халком? В подметки не годится. Жозе Маурисио, Эрнани, Ибрагим Цаллагов, Йоан Молло, Иван Новосельцев, Артур Юсупов, те же Александр Кокорин и Артем Дзюба.

Напомним, что в клуб пришли Сергей Фурсенко, Константин Сарсания и Роберто Манчини.

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