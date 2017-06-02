Демин, Гришанов и Лю Хуншэн покидают «Спартак»

В московском «Спартаке» произошли изменения в административном и медицинском штабах.

Начальник «Спартаак» Евгений Валерьевич Демин, назначенный на эту должность в январе 2015 года, оставляет свой пост. С командой также расстаются врачи Андрей Викентьевич Гришанов и Лю Хуншэн.

Гришанов работал в медицинском штабе красно-белых с 2015 года, а Лю Хуншэн - с 2004-го.

«Спартак» выражает благодарность Евгению Валерьевичу, Андрею Викентьевичу и Лю за плодотворную работу и вклад в чемпионство, сообщает сайт красно-белых.