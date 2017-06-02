Икер Касильяс: «ПСЖ» – один из самых сильных клубов Европы
Голкипер «Порту» Икер Касильяс прокомментировал возможный переезд в чемпионат Франции.
Ранее сообщалось, что португальский клуб предложил услуги испанца «ПСЖ». Журналисты L'Equipe в беседе с футболистом задали вопрос о его переходе в «ПСЖ», на что 35-летний вратарь сказал следующее:
«ПСЖ» – один из самых сильных клубов Европы. У этой команды великолепный стадион и прекрасный состав. Они заслуживают выступления в Лиге чемпионов», – заявил бывший капитан мадридского «Реала».
Ранее сообщалось, что Касильяс близок к переходу в «Ливерпуль».
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