Икер Касильяс: «ПСЖ» – один из самых сильных клубов Европы

Голкипер «Порту» Икер Касильяс прокомментировал возможный переезд в чемпионат Франции.

Ранее сообщалось, что португальский клуб предложил услуги испанца «ПСЖ». Журналисты L'Equipe в беседе с футболистом задали вопрос о его переходе в «ПСЖ», на что 35-летний вратарь сказал следующее:

«ПСЖ» – один из самых сильных клубов Европы. У этой команды великолепный стадион и прекрасный состав. Они заслуживают выступления в Лиге чемпионов», – заявил бывший капитан мадридского «Реала».

Ранее сообщалось, что Касильяс близок к переходу в «Ливерпуль».