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Андрей Тихонов: Над предложением «Крыльев Советов» долго не раздумывал

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал о возвращении в клуб из Самары.

– Всегда было приятно играть за «Крылья», а позже всегда с удовольствием приезжал в Самару, – приводит слова Тихонова официальный сайт «Крыльев Советов». – Поэтому долго не раздумывал, когда поступило предложение возглавить команду. Рад, что в Самаре меня не забыли. Понимаю, что от всех нас в этом сезоне ждут многого. Постараемся оправдать надежды болельщиков. Но надо понимать, что предстоит очень много работы, которая уже началась. Сейчас нужно определиться с игроками, которые поедут на первый сбор. Также ведутся переговоры с теми футболистами, у кого закончился контракт. Команда сейчас в долгу перед болельщиками и одна из главных задач – вернуть их доверие. Надеюсь, что самарские болельщики поддержат нашу команду и вернутся на трибуны.

– Какие ближайшие планы у команды?
– 8 июня команда соберется в Москве и в течение двух дней пройдет медосмотр. Затем у нас запланирован зарубежный сбор в Сербии, где намечено шесть контрольных игр. Этот сбор продлится две недели, после чего вернемся в Россию и заключительный подготовительный этап проведем уже в Самаре. Насколько знаю, на клубной базе сейчас идет реконструкция, поэтому домашние тренировки будем проводить на полях «Металлурга».

– Хорошо знаете текущий состав «Крыльев Советов»? Кто вам будет помогать на тренерском мостике?
– По тренерскому штабу ясность наступит в ближайшее время. На сборе в Сербии будет работать уже новый тренерский штаб. Что касается состава команды, то я интересовался «Крыльями», кого-то знаю лично. Со всеми переговорю в ближайшее время.

Напомним, Тихонов выступал за «Крылья Советов» в 2001-2004 и 2008 годах. 

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