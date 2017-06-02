Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фонд Натальи Водяновой во время ЧМ-2018 проведет благотворительный футбольный матч

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российская модель и основатель благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова рассказала о проведении благотворительного матча.

- Мы обсуждали проведение проекта «Unified Матч», в котором сыграют звезды спорта, футбола и политики вместе с ребятами с аутизмом и синдромом дауна. Мы покажем, что люди с небольшими особенностями ничем не отличаются от остальных. Футбольный матч – хороший способ это сделать, ведь чемпионат мира по футболу – самое популярное событие. Я не самый ярый болельщик и не очень спортивный человек, но поддерживаю здоровый образ жизни, - сказала Водянова на сессии «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018», которую организовал «Советский спорт» в рамках Петербургского экономического форума..

«Спартаку» в следующем году будет непросто». Лучшие цитаты первого дня ПМЭФ

Отметим, также было подписано соглашение о том, что «Ивентика» будет освещать это мероприятие.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Исполнительный продюсер FOX Sports: Сделаем все возможное, чтобы американцы ознакомились с РоссиейИсполнительный продюсер компании FOX Sports Дэвид Нил рассказал об освещении ЧМ-2018 и интересе к европейскому футболу в США.«Матч ТВ» покажет матчи Кубка конфедерацийГенеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объявила, что телеканал покажет матчи Кубка конфедераций-2017.В Екатеринбурге перед ЧМ-2018 отремонтируют кожно-венерологический диспансерСвердловский областной кожно-венерологический диспансер на улице Розы Люксембург в центре Екатеринбурга отремонтируют в рамках подготовки к ЧМ-2018. Об этом сообщает Znak.ru.Исполнительный продюсер FOX Sports: Россия – достойная страна для проведения чемпионата мираИсполнительный продюсер компании FOX Sports Дэвид Нил рассказал об освещении ЧМ-2018 и интересе к европейскому футболу в США.Павел Колобков: Опасений за Кубок конфедераций и ЧМ нет, делаем все правильно и по отработанной схемеМинистр спорта России Павел Колобков поделился мнением о проведении Кубка конфедераций и чемпионата мира в России.Павел Колобков: Кубок конфедераций уже стартовалМинистр спорта России Павел Колобков стал гостем студии «Советского спорта» на Петербургском международном экономическом форуме и рассказал о подготовке к чемпионату мира 2018 года.Сампаоли в четверг представят новым наставником сборной АргентиныВ четверг состоится официальная презентацию нового главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины (AFA).Рустам Минниханов: Кубок конфедераций и чемпионат мира позволят Татарстану серьезно преобразитьсяПрезидент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о развитии спорта в регионе.Губернатор Ульяновской области: Очень рад, что регион будет тренировочной площадкой для команд чемпионата мираГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал о готовности региона стать тренировочной площадкой для команд чемпионата мира-2018.Алексей Смертин: Расизм? То, что периодически всплывает, – проявление отдельных людей, а не всего обществаИнспектор РФС по борьбе с расизмом Алексей Смертин высказался о проблеме дискриминации в отечественном футболе.Александр Самедов: Сложно сказать, чего не хватает РФПЛ, чтобы стать топАлександр Самедов: Сложно сказать, чего не хватает РФПЛ, чтобы стать топПолузащитник московского «Спартака» Александр Самедов дал интервью итальянскому изданию ITASportPress.Виталий Мутко: Уверен, болельщики во время Кубка конфедераций и чемпионата мира будут себя вести правомерноВице- премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко поделился мнением относительно безопасности для болельщиков во время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018, которые пройдут в России.Работы по монтажу кровли стадиона «Калиниград» завершеныВ Калининграде полностью завершены работы по установке кровли стадиона, который примет матчи чемпионата мира-2018.Андрес Гуардадо: На мундиале Мексика будет бороться за выход в четвертьфиналПолузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо поделился своими ожиданиями от грядущего чемпионата мира в России.В Самаре восстанавливают дома, чтобы снести их после ЧМ-2018Организатор волонтерского фестиваля по восстановлению исторических зданий «Том Сойер Квест» Андрей Кочетков рассказал, как в Самаре восстанавливают дома, чтобы снести их после ЧМ-2018.«Лицемеры, рабы и воры». Жесткая атака на Россию от немцев«Лицемеры, рабы и воры». Жесткая атака на Россию от немцевARD выпустил документальное кино к Кубку конфедераций-2017. «Советский спорт» рассказывает, какие на этот раз претензии к России.Вальверде возглавил «Барселону», Габулов приехал в сборную, победы Весниной и Кравчука. Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.Габулов приехал в расположение сборной РоссииВратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов прибыл в расположение сборной России, которая проводит в Австрии учебно-тренировочный сбор накануне Кубка конфедераций-2017, сообщает официальный аккаунт национальной команды в «твиттере».В Калининграде любимые блюда Роналду и Месси вошли в «футбольное меню» одного из ресторановВ ресторанах Калининграда прошел конкурс, объявленный региональным министерством по культуре и туризму, по определению лучшего «футбольного меню» к чемпионату мира-2018, сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018.Виталий Мутко: Сборной России нереально сыграть до чемпионата мира на всех стадионахВице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко заявил, что сборная России не успеет опробовать все стадионы чемпионата мира до начала турнира.
Легкая атлетика
Сергей Шубенков: С шенгенской визой все в порядке, смогу выступить в «Бриллиантовой лиге»
Футбол
Андрей Тихонов: Над предложением «Крыльев Советов» долго не раздумывал
Футбол
Демин, Гришанов и Лю Хуншэн покидают «Спартак»
Футбол
Дзюба испытывает проблемы с коленом и пропустит тренировку сборной России
все новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости