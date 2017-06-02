Фонд Натальи Водяновой во время ЧМ-2018 проведет благотворительный футбольный матч

Российская модель и основатель благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова рассказала о проведении благотворительного матча.

- Мы обсуждали проведение проекта «Unified Матч», в котором сыграют звезды спорта, футбола и политики вместе с ребятами с аутизмом и синдромом дауна. Мы покажем, что люди с небольшими особенностями ничем не отличаются от остальных. Футбольный матч – хороший способ это сделать, ведь чемпионат мира по футболу – самое популярное событие. Я не самый ярый болельщик и не очень спортивный человек, но поддерживаю здоровый образ жизни, - сказала Водянова на сессии «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018», которую организовал «Советский спорт» в рамках Петербургского экономического форума..

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Отметим, также было подписано соглашение о том, что «Ивентика» будет освещать это мероприятие.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».