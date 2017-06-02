Борис Майоров: Мне не нравится, что Знарок совмещает работу в сборной и клубе
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о принципах работы тренерского штаба сборной России.
– Я всегда был против совмещения работы тренера в клубе и в сборной. И сейчас считаю, что и Олег Знарок, и все его помощники должны быть освобожденными специалистами, независимыми от клубных интересов. Чтоб у тренеров была возможность просматривать всех игроков в лиге, а не только в СКА или ЦСКА. Тренер сборной должен жить исключительно интересами сборной! А у Знарка и всех его помощников национальная команда пересекается с клубом. По-моему, это неправильно.
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