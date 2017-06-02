Сергей Шубенков: С шенгенской визой все в порядке, смогу выступить в «Бриллиантовой лиге»

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что получил шенгенскую визу и сможет выступить на этапах «Бриллиантовой лиги».

«С шенгенской визой все в порядке, то есть я смогу выступить на этапах «Бриллиантовой лиги» в Риме, Стокгольме и Париже.

Скорее всего, у меня будет еще один старт, но не Бриллиантовой лиги – это турнир в венгерском городе Секешфехервар в начале июля. Каких-либо российских стартов до чемпионата мира у меня не будет», – приводит «Р-Спорт» слова Шубенкова.

Напомним, Шубенков вошел в список российских легкоатлетов, получивших от Международной ассоциации легкоатлетических федераций право выступать под нейтральным флагом.

Ранее было объявлено о том, что Шубенков выступит на этапах «Бриллиантовой лиги» в Риме (8 июня), Стокгольме (18 июня) и Париже (1 июля).