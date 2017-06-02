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«Витязь» может объединиться с «Динамо»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Подмосковный «Витязь» может объединиться с московским «Динамо», сообщает «БИЗНЕС Online».

Вопрос о слиянии принципиально может быть решен уже в самое ближайшее время.

В этом случае «Динамо» будет сформировано на основе подмосковского клуба. А нынешний генеральный директор бело-голубых Андрей Сафронов оставит свой пост.

Ранее было объявлено, что президент «Витязя» Михаил Головков и первый президент КХЛ Александр Медведевым могут перейти в руководство московского «Динамо».

Напомним, в 2010 году «Динамо» объединилось с ХК МВД, после чего руководство подмосковного клуба взяло под управление московскую команду, которая некоторое время выступала под названием ОХК «Динамо».

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