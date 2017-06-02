Криштиану Роналду: У Хамеса есть причины покинуть «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду высказался о возможном уходе из клуба полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса.

«У него есть причины покинуть «Реал». Мы должны уважать его выбор. Если он не чувствует себя счастливым, то должен перейти в другую команду. Если бы он попросил у меня совета, я бы сказал ему, чтобы он остался в команде. Очевидно, у этого парня есть все, чтобы играть за «Реал», – заявил португалец.

Ранее сообщалось, что на Хамеса претендует «Манчестер Юнайтед», а также миланский «Интер».

Игрок собирается покинуть «сливочных» из-за непростых отношений с наставником команды Зинедином Зиданом, который не видит его в основе.

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