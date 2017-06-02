Спортивный директор «Зенита»: Информации о состоянии Марковича пока нет

Спортивный директор петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Андрей Спиридонов сообщил, что пока нет информации степени тяжести травмы защитника Стефана Марковича.

«Честно сказать, не хочу говорить про четвертый матч. Уже много написано, в том числе нетактично были опубликованы и мои слова. В спорте всегда есть проигравший и победитель, точно можно сказать, что пятый матч мы проведем достойно. Уверен, болельщики, питерские любители баскетбола помогут нам. По травме Марковича ясность будет только в субботу, пока точной информации нет. Проводится работа врачами, конечно, мы надеемся на лучшее», - цитирует Спиридонова «Р-Спорт».

Маркович получил травму на последней минуте встречи и покинул паркет в сопровождении врачей.

Напомним, подмосковные «Химки» в четверг победили «Зенит» со счетом 73:71 и сравняли счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.