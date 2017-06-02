Infamous квалифицировалась на Galaxy Battles

Перуанская команда Infamous выиграла американскую квалификацию к турниру Galaxy Battles.



Команды сыграли между собой по круговой системе с матчами до одной победы. Перуанцы закончили выступление со статистикой 7-0 и вышли на LAN-финал.





В чемпионате примут участие 8 команд. Приглашения получили Newbee, iG.Vitality, TNC Pro Team и Planet Odd. LGD Gaming выиграла китайские отборочные. HappyFeet пробилась на турнир через азиатскую квалификацию. Победитель европейских отборочных станет последним участником чемпионата.



Galaxy Battles пройдет с 14 по 18 июня в Шанхае. Призовой фонд турнира составит 150 000 долларов.