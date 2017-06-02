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Infamous квалифицировалась на Galaxy Battles

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Перуанская команда Infamous выиграла американскую квалификацию к турниру Galaxy Battles.

Команды сыграли между собой по круговой системе с матчами до одной победы. Перуанцы закончили выступление со статистикой 7-0 и вышли на LAN-финал.


В чемпионате примут участие 8 команд. Приглашения получили Newbee, iG.Vitality, TNC Pro Team и Planet Odd. LGD Gaming выиграла китайские отборочные. HappyFeet пробилась на турнир через азиатскую квалификацию. Победитель европейских отборочных станет последним участником чемпионата.

Galaxy Battles пройдет с 14 по 18 июня в Шанхае. Призовой фонд турнира составит 150 000 долларов.

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