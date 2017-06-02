Майкон: Ситуация с контрактом? Буду ждать решения до последнего дня

Нападающий «Локомотива» Майкон рассказал «Советскому спорту» о том, останется ли в команде.

– Майкон, какова ситуация с контрактом? Продлеваете или уходите?

– Его действие истекает 30 июня. И только после разговора с президентом клуба буду решать, что делать дальше. Собираюсь приехать на сбор команды после отпуска - 14 июня. В общем, буду ждать решения до последнего дня.

– Но остается совсем мало времени. Это не может не волновать вас.

– Конечно. Я провел в «Локо» семь лет. Хочется узнать, рассчитывают на меня или нет.

Интервью с бразильцем – скоро на сайте