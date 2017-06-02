Дмитрий Парфенов: Заедем на сбор и подпишем контракт с «Тосно»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов заявил, что договорился с клубом о продлении контракта.

«Да, договоренность с руководством есть, сейчас на сбор заедем и подпишем (контракт). По срокам контракта также решение примем», – приводит «Р-Спорт» слова Парфенова.

Напомним, четырехкратный чемпион России возглавил «Тосно» 12 августа 2015 года. Под его руководством команда заняла второе место в ФНЛ и получила право в следующем сезоне сыграть в премьер-лиге.

Первый сбор в межсезонье клуб из Ленинградской области проведет с 4 по 9 июня в подмосковном Бору.

Добавим, что самостоятельную тренерскую карьеру Парфенов начинал в «Текстильщике» из Иваново.