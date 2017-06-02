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Майкон У Глушакова, наверное, лучший сезон в карьере

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Локомотива» Майкон рассказал «Советскому спорту», кого считает лучшим игроком чемпионата.

– Кто для вас лучший игрок чемпионата? 
– У «Спартака» очень много футболистов, которые здорово провел сезон. Для меня есть два кандидата: Промес и Мануэл Фернандеш. Оба классно играли. Ману мощно завершил сезон. 

– Третьим вы назвали Смолова. 
– Да, он же много голов забил, и давно стал лучшим в «Краснодаре». Еще понравились Зобнин и Глушаков. Если не брать Промеса, который уже не первый год показывает высокий уровень, эти двое провели превосходный сезон. У Глушакова, наверное, лучший в карьере.

Интервью с бразильцем – скоро на сайте 

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