Майкон У Глушакова, наверное, лучший сезон в карьере

Нападающий «Локомотива» Майкон рассказал «Советскому спорту», кого считает лучшим игроком чемпионата.

– Кто для вас лучший игрок чемпионата?

– У «Спартака» очень много футболистов, которые здорово провел сезон. Для меня есть два кандидата: Промес и Мануэл Фернандеш. Оба классно играли. Ману мощно завершил сезон.

– Третьим вы назвали Смолова.

– Да, он же много голов забил, и давно стал лучшим в «Краснодаре». Еще понравились Зобнин и Глушаков. Если не брать Промеса, который уже не первый год показывает высокий уровень, эти двое провели превосходный сезон. У Глушакова, наверное, лучший в карьере.

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