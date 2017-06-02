Каролина Плишкова: Меня спасла подача

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала свою победу над россиянкой Екатериной Александровой во втором раунде «Ролан Гаррос».

«Каждый год у меня есть проблемы на этом турнире, но пока все заканчивается хорошо. Я сыграла гораздо лучше, чем в первом круге, но соперница была более быстрой.

Иногда у меня не было времени, чтобы играть агрессивно, как мне того хотелось.

В третьем сете мне здорово помогла подача. Во второй партии был лишь один брейк, так что еще ничего не было решено. Могла сыграть более агрессивно, но соперница заставила меня здорово побегать», - цитирует Плишкову официальный сайт WTA.

В третьем раунде Плишкова сыграет с немкой Кариной Виттефт.