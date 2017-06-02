Комиссар НБА: Давать лидерам отдых нужно, но не нескольким сразу и не в гостях
Комиссар НБА Адам Сильвер прокомментировал пропуски матчей игроками клубов НБА, не продиктованными травмами.
«Думаю, что клубы осознают, что нужно давать своим исполнителям отдых, чтобы уберечь от травм. Однако вовсе не требуется оставлять вне заявки всю стартовую обойму, особенно на чужих аренах. У болельщиков на выезде порой бывает всего одна возможность за сезон увидеть команду соперников. А если лидеры не выходят играть, то это наносит урон по имиджу лиги и страдает конечный продукт», - приводит слова Сильвера ESPN.
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