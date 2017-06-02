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ВИДЕО ДНЯ: В Самаре сносят старый дворец спорта с помощью подержанной «Ауди»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Самаре начался плановый снос Дворца спорта на Молодогвардейской улице. Очевидцы выложили в социальные сети видео, на котором видно, что снос проводится с помощью старого автомобиля  «Ауди»

Ранее местные СМИ сообщали, что по данным сайта госзакупок на снос старого Дворца спорта выделено 75,8 млн. рублей. Объявлено также, что сваи старого здания будут использованы при строительстве на этом месте нового Дворца спорта, в котором разместят три ледовые площадки, универсальный спортивный зал, а также тренажерный, зал хореографии, раздевалки и технические помещения.

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